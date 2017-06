Milano, paura sui Navigli sabato sera: accoltellati due ragazzi di 19 anni, uno è grave

Due ragazzi nordafricani di 19 anni sono stati feriti sui Navigli, sabato sera a Milano. La notizia è stata diffusa dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato due ambulanze e un'automedica, poco dopo le ventuno.

Una volta arrivati sull'Alzaia del Naviglio Pavese i medici hanno constatato che uno dei ragazzi era in gravi condizioni. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo per una ferita penetrante - probabilmente una coltellata - al torace. L'altro giovane, meno grave, è stato trasportato al Policlinico con una ferita alla testa.

Il caso è seguito dalla polizia, arrivata sul posto con diverse volanti. Non sono ancora chiare le circostanze dell'aggressione.