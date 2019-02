Uomo accoltellato alla testa e al torace in una casa Aler: misteriosa aggressione a Milano

Un uomo è stato accoltellato in un appartamento Aler di Milano, in via Giosuè Borsi, in zona Navigli. Si tratta di una persona di origini nordafricane.

L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico: ha riportato gravi ferite alla testa e al torace.

Aggressione in via Borsi

Sul posto è intervenuta la polizia: al momento non si conosce la causa dell'aggressore. A chiamare poliziotti e soccorsi sono stati tre amici del ferito, una donna italiana e due uomini.

Lo avevano trovato sanguinante all'interno della sua casa, domenica mattina. Nessuno dei tre però, stando alle loro prime parole, era nell'abitazione al momento dell'aggressione.