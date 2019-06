Ragazzini aggrediti e pestati a sangue dal branco sui Navigli: 2 in ospedale, 4 arrestati

Prima avrebbero molestato alcuni passanti. Poi se la sono presa con un gruppo di tre ragazzi più piccoli, tra cui un minorenne. È successo nella notte tra sabato e domenica 30 giugno in viale Gorizia a Milano (zona Navigli), nei guai quattro ragazzi italiani tra i 21 e i 23 anni, due con precedenti.

Tutto è accaduto intorno alle 2.45, come riportato dall'azienda regionale e di emergenza urgenza, quando i quattro ventenni hanno iniziato a picchiare i giovani (tutti tra i 17 e i 19 anni). Calci e pugni, fino a farli stramazzare al suolo, tanto che due sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Per il momento non è ancora nota la loro prognosi di guarigione come non sono chiari i motivi che hanno dato vita al pestaggio.

Gli aggressori sono stati bloccati dagli uomini della questura di Milano e per loro sono scattate le manette con l'accusa di lesioni aggravate.