Milano, anziana aggredita alle spalle, drogata con la forza e rapinata in casa: donna arrestata

Il suo piano stava quasi per andare in fumo. L'anziana che stava cercando di derubare la stava lasciando fuori dalla porta di casa, sulle scale del palazzo. Letteralmente. È stata drogata e rapinata a causa della sue gentilezza, ma dopo cinque giorni di indagine gli agenti della squadra mobile della Questura di Milano sono riusciti a dare un nome e un volto alla presunta rapinatrice. E in manette è finita una donna 46enne serba residente a Legnano: V.V., già nota alle forze dell'ordine.

Gli investigatori sono arrivati a lei grazie a un suo precedente: nel 2016 aveva commesso una rapina uguale in ogni dettaglio. Un precedente che era rimasto in banca dati. A inchiodarla sono stati i suoi vestiti: nell'armadio del suo appartamento di Legnano dove vive con il marito e la figlia sono stati trovati gli stessi pantaloni e la stessa maglietta indossati dalla rapinatrice, oltre a parte dei monili sottratti durante il colpo e una boccetta di un farmaco a base di benzodiazepine. Lo stesso usato per drogare l'anziana. E per lei sono scattate le manette: è stata sottoposta a fermo di indiziato del delitto per rapina pluriaggravata.

La rapina

Tutto è accaduto nella mattinata di sabato 20 luglio in zona Porta Genova. La rapinatrice si è presentata all'84enne fuori dalla porta del palazzo: le ha detto che doveva svolgere delle pulizie in un appartamento al settimo piano e che la proprietaria non le aveva lasciato le chiavi. Così, aiutando la donna a portare la spesa, si è intrufolata nel condominio. Ha seguito la donna in ascensore fino a fuori dalla porta di casa.

E quando l'anziana ha detto che avrebbe potuto aspettare la proprietaria di casa sugli scalini si è indispettita. Atteggiamento che ha generato dei rimorsi nell'84enne che l'ha invitata in casa. E una volta varcata la soglia ha tentato il suo trucco: "Le preparo un tè, beva...". L'84enne però non ha voluto bere: la rapinatrice allora l'ha costretta con la forza a ingerire parte del liquido: un farmaco a base di benzodiazepine che l'ha stordita e fatta crollare sulla sedia.

A interrompere i piani della malvivente è stato il marito dell'anziana, di un anno più grande, che è rincasato e ha visto sua moglie quasi svenuta e la ragazza che - apparentemente - le prestava assistenza. La rapinatrice ha detto all'uomo che l'84enne aveva avuto un malore e che lei la stava aiutando. Poi gli ha chiesto di prendere un bicchiere di acqua e, appena lui è andato in cucina, ha fatto perdere le proprie tracce portando via alcuni anelli in oro.

Altre rapine fotocopia, gli investigatori: "Chi è stato derubato si faccia avanti"

Nell'ultimo mese e mezzo gli investigatori hanno registrato altre rapine simili a Milano. Tutte — per il momento — senza un responsabile, ma da via Fatebenefratelli fanno sapere che "sono in corso verifiche per accertare la responsabilità della V.V. in episodi analoghi".

Ma secondo i detective le rapine commesse con questa tecnica sarebbero di più e diversi episodi, secondo i poliziotti, non sarebbero stati denunciati. Per questo, durante una conferenza stampa in Questura, il capo della Squadra Mobile Lorenzo Bucossi ha lanciato un appello: "Chiunque riconosca la donna si faccia avanti e ci contatti".