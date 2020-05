Navigli, il giorno dopo: alzaia presidiata da 20 pattuglie dei ghisa e nessun assembramento

Oltre venti pattuglie. Tutte sui Navigli. Tutte a presidiare uno dei luoghi simbolo della movida milanese che nelle scorse era stato luogo di assembramenti. È quanto accaduto intorno alle 19 di venerdì 8 maggio.

Secondo quanto appreso da MilanoToday non si sono verificate scene simili a quelle di giovedì: lungo l'alzaia del canale artificiale di Milano, oltre ai giornalisti, c'erano poche persone, tutte con la mascherina. Per il momento, come confermato da Piazzale Beccaria, la situazione è tranquilla e non è stata staccata nessuna contravvenzione.

Sala "incazzato" nero: "Scene sui Navigli vergognose, o cambiamo o chiudo"

"Non è un penultimatum, è un ultimatum: o le cose cambiano oggi o chiudo", aveva detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, venerdì mattina nel consueto video "buongiorno da palazzo Marino". Il primo cittadino aveva tirato le orecchie "all'1%" dei milanesi, colpevoli di aver preso troppo alla leggera la fase 2 dell'emergenza Coronavirus". Il caso era nato nella serata di giovedì quando sui social erano apparse diverse immagini dei Navigli, video in cui si vedevano numerose persone assiepate lungo l'alzaia.

I controlli delle forze dell'ordine, comunque, proseguiranno per tutto il weekend: Palazzo Marino ha deciso di mettere in campo i rinforzi. Tra sabato e domenica, infatti, 1.100 agenti saranno in strada per "far rispettare le ordinanze relative al Coronavirus, in particolar modo proprio in parchi e aree verdi", hanno fatto sapere dal comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il presidio della Polizia locale anche nel fine settimana sarà costante e attento - ha garantito Anna Scavuzzo - e, nel frattempo, stiamo procedendo a fissare il nastro sulle attrezzature all'interno delle aree verdi. Mi permetto di suggerire a chi ha bambini di prediligere i parchi più grandi e non le piccole aree gioco, meglio spazi aperti dove è possibile farli correre, andare in bicicletta, giocare a palla, evitando la tentazione di scivoli e altalene. Agli sportivi - ha concluso - ricordiamo di correre da soli e non in gruppo, di rispettare le distanze e di non utilizzare le attrezzature".