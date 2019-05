Milano, paura al parco giochi: bimbo travolto e ferito da un ramo di un albero rotto dal vento

È stato trasportato al pronto soccorso della clinica De Marchi il bimbo di nove anni che nel pomeriggio di giovedì 2 maggio è stato travolto e ferito dal ramo di un albero nel parco giochi di Piazza Carrara a Milano.

L'incidente è successo intorno alle 17.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il piccolo, secondo quanto reso noto dalla polizia locale di Milano, è stato colpito alla testa da un ramo di un albero rotto dal vento mentre si trovava nell'area giochi con i genitori e la nonna. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il piccolo, medicato dai sanitari, è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo; le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto insieme agli agenti della Questura.