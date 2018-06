Tenta furto in un appartamento in centro a Milano: arrestata pregiudicata di 30 anni

E' entrata in un appartamento di lusso in via Pioppette a Milano, attorno alle 21 di giovedì, sfruttando il fatto che la porta non fosse chiusa. Il collaboratore domestico dell'abitazione, un uomo cingalese, era sceso in cantina per buttare l'immondizia, allonandosi per pochi minuti. Nel poco tempo a sua disposizione, la donna si è intrufolata in casa ed ha messo a soqquadro alcune stanze, probabilmente cercando qualcosa da rubare. Tentativo fallito perché nel frattempo l'uomo è rincasato.

A quel punto si è nascosta nelle scale del condominio, mentre il domestico, ha chiamato i carabinieri e i proprietari dell'appartamento. Quando sono arrivati i militari, hanno subito ritrovato la donna, una 30enne già nota per furti di questo genere. Era nascosta lungo le scale e, chiaramente, non ha saputo giustificare la sua presenza nell'edificio. Per lei sono scattate le manette ed è stata portata via sulla gazzella del Nucleo Radiomobile.