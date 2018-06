Milano senza i "suoi" strumenti musicali: chiude Prina in Ticinese

Resiste dal 1934 ma chiuderà presto un negozio che ha lasciato un segno importante a Milano. Prina, in corso di Porta Ticinese, "bottega" di strumenti musicali punto di riferimento irrinunciabile della città che suona e fa musica, da Eugenio Finardio Mauro Pagani all'adolescente che cerca la sua prima chitarra.

Sono tre le generazioni che hanno rappresentato la musica in questo angolo di Milano tra via Torino e le Colonne: Paola, l'attuale proprietaria, quasi 70 anni; la madre Piera, insegnante di pianoforte; e la fondatrice, la nonna, che di nome faceva Giulietta. Una storia di famiglia, quindi, e tutta al femminile, che si interrompe perché la figlia di Paola ha deciso di compiere altri percorsi di vita.

Sulla pagina Facebook del negozio campeggia un ineluttabile "Fuori Tutto". L'appuntamento per la chiusura è già stato fissato per il 30 giugno e pare evidente che al 3 di corso di Porta Ticinese, dopo, arriverà un negozio d'abbigliamento o un ristorante. La tendenza è quella, in centro, anche e soprattutto in un quartiere mai passato di moda pur nella sua "alternatività".

Tutti i milanesi che masticano musica saranno orfani, da luglio in poi. Resisterà invece la scuola di musica al primo piano dello stesso edificio, gestita sempre dalla famiglia. Ma non v'è dubbio che si sentirà la mancanza delle chitarre da collezione esposte in vetrina.