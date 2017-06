Pitbull morde un uomo sul braccio in corso di Porta Ticinese: il proprietario del cane scappa

Un uomo di trentaquattro anni, originario del Bangladesh, è stato morso sul braccio da un pitbull. Il cui proprietario, dopo l'episodio, si è allontanato senza fornire molte spiegazioni. Il ferito è finito in ospedale ed ha chiamato la polizia.

E' quanto rivelato dalla questura di Milano che sul posto - è successo in corso di Porta Ticinese, angolo via Molino delle Armi intorno alle 22 di lunedì - ha inviato una volante. Secondo il racconto del ferito, mentre passeggiava in direzione Darsena il cane lo avrebbe azzannato senza motivo. Dopo aver accertato il fatto, il proprietario dell'animale si è allontanato.

Il bengalese è stato trasportato all'ospedale Policlinico in codice verde. Il caso è seguito dalla polizia.