Vede una coppia litigare, affrontato a muso duro: «Che c... guardi?». E poi prende un pugno

Non hanno potuto fare a meno di notare, passeggiando, una coppia che stava discutendo e litigando animatamente; ma l'attenzione non è stata gradita da uno dei litiganti che ha reagito male, picchiando il giovane che, a suo dire, aveva "esagerato" con lo sguardo.

E' successo in via De Amicis, zona Colonne, alle dieci e mezza di sabato sera. La vittima dell'aggressione è un ragazzo di 25 anni che si trovava a passeggio insieme ad un'amica. I due, ad un certo punto, hanno incrociato un ragazzo e una ragazza nel bel mezzo di un litigio. Non appena li hanno superati, lui si è girato verso il 25enne e, in malo modo, gli ha chiesto che cos'avesse da guardare.

Subito dopo lo ha colpito con un pugno all'altezza dell'orecchio. Poi i due sono scappati a gambe levate, senza lasciare tracce. E al 25enne e all'amica non è rimasto altro da fare che chiamare il 112. In via De Amicis è sopraggiunta una pattuglia della polizia, che ora procede con le indagini per risalire al responsabile dell'aggressione. Nessuna conseguenza seria, per fortuna, per il 25enne, che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.