Spacciano davanti agli occhi dei carabinieri alle Colonne: due giovani arrestati

Due giovani sono stati colti sul fatto e arrestati per spaccio nella zona delle Colonne di San Lorenzo, in pieno centro a Milano. E' successo nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Duomo, impegnati in zona in un servizio di controllo finalizzato proprio a contrastare lo spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno notato due giovani nordafricani, rivelatisi un tunisino e un egiziano, entrambi di 19 anni e con alcuni prededenti di polizia. I due stavano vendendo hashish ad un egiziano di 41 anni, che è stato identificato e segnalato alla prefettura come consumatore di droga. I militari, intervenuti, hanno bloccato i 19enni e li hanno perqusiti: avevano con sé 190 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

Nei pressi del luogo in cui sono stati fermati, vicino alla ruota di un'auto, era nascosto un involucro con 4 grammi di hashish, che quasi certamente apparteneva ai due 19enni. Che sono stati quindi arrestati.