Riforniva di marijuana la movida in Colonne: in casa sua un laboratorio di droga

Nei giorni scorsi il personale del gruppo antispaccio della 6^ Sezione della Squadra Mobile della polizia ha arrestato in flagranza di reato un italiano incensurato, L.V., 60 anni. Le accuse sono di coltivazione, produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'uomo, che bazzicava nella zona delle Colonne, secondo gli investigatori riforniva di "erba" la movida in San Lorenzo. A seguito di alcuni mirati servizi di osservazione, è stato individuato e rintracciato l’appartamento che usava in via Cicco Simonetta (Porta Genova).

Il 22 gennaio 2018 è stata effettuata una perquisizione domiciliare all’interno della sua abitazione, un open space sviluppato su due piani. Al piano terra è stato subito notato un armadio a specchio le cui ante, una volta aperte, hanno dato accesso ad un piano seminterrato.

Al piano inferiore sono stati rinvenuti 10 box adibiti a serre per la marijuana complete di impianto di illuminazione e riscaldamento. E’ stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente suddivisa per qualità e periodo di raccolto per un totale di quasi 5 chili oltre a contanti per 1.300 euro in banconote di piccolo taglio.