Fine anno scolastico, "devastazione" in piazza Vetra: "Eh ma sono ragazzi... "

Fine anno scolastico. Come ogni inizio estate studentesca, il solito, gioioso corollario di gavettoni e pistole ad acqua. Ma fino a qui tutto bene. Quando invece la festa sfocia in vandalismi - e serviranno giorni per pulire tutto - il discorso, secondo molti residenti, cambia eccome. Tutto avviene nella centrale piazza Vetra. Protagonisti i ragazzini delle medie.

"Ogni anno l'ultimo giorno di scuola i primi di giugno i giardini di Piazza Vetra a Milano si cospargono in modo indegno, in un rispetto di civiltà e del cibo che a quanto pare non è stato insegnato, di una patina di farina e gusci d'uova lanciati dai ragazzini in una euforia che ha tutto tranne che della festa - scrive una lettrice, Daniela M. - Come possono testimoniare gli operai che stavano lavorando oggi 7 giugno presso i giardini lato San Lorenzo e che si sono visti calpestare le aiuole appena sistemate e danneggiare il loro camioncino con scritte e schiuma e tuorli meleodoranti".

Senza dimenticare degli animali che fruiscono dell'area: "Cani che nei prossimi giorni staranno male per tutto quel cibo, perché farina e uova sono cibo, ormai marcescente per terra", continua Daniela.

""Ma sono ragazzi" mi ha risposto una mamma alle mie proteste indignate", conclude sconsolata. E questo, poi, si aggiunge al solito "carico" della movida: fuori dall'area cani sporcizia infinita. Dentro l'area cani fusilli, tonno e pomodori che dilagano da oltre la rete, con relativi cocci di vetro che i cani rischiano di calpestare.