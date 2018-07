Polizia locale, blitz in via Gola coi carabinieri: la zona passata al setaccio

Serata di controlli in via Gola e nelle strade limitrofe ad opera della polizia locale e dei carabinieri. Dodici pattuglie, dalle 6 di pomeriggio di sabato 7 luglio a mezzanote, hanno pattugliato la zona controllando i negozi e le persone. In tutto sono stati controllati 38 veicoli, comminando sette multe per infrazioni al codice della strada. L'annonaria ha verificato quattro attività commerciali e stavolta le multe sono state tre.

60, in tutto, le persone controllate. Il blitz è simile a quello effettuato mercoledì pomeriggio tra via Vittor Pisani e via Benedetto Marcello, in quel caso con 12 sanzioni (tra mille e 4.500 euro) e un sequestro amministrativo per vendita irregolare di materiale di cancelleria.

Sempre in via Vittor Pisani sono state allontanate dai portici 8 persone, e 10 vicino all'uscita della metropolitana; inoltre è stato sequestrato un bancale di merce ad un venditore abusivo.