Milano, paura al parco Baravalle: albero cade e sulle auto, il giardino era pieno di bambini

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì al parco Baravalle (noto anche come Parco della Resistenza), in zona viale Tibaldi a Milano. Un grosso albero è caduto al suolo, invadendo via Odoardo Tabacchi e danneggiando alcune auto parcheggiate lungo la strada.

I giardini in quel momento erano pieni di bambini, genitori e nonni e anche la via era abbastanza trafficata, solo per fortuna quindi nessuno è rimasto ferito dal tronco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un paio di mezzi. I pompieri hanno tagliato il tronco in varie sezioni più piccole per poterlo rimuovere dalla corsia e permettere l'apertura della sede stradale.

Nono sono ancora chiari i motivi che hanno provocato il crollo della piantea L'amministrazione comunale sta verificando la stabilità degli alberi presenti nell'area verde.