Inseguimento per le vie di Milano: due vigili al pronto soccorso

Inseguimento in viale Papiniano da parte della polizia locale in moto, nella mattinata di lunedì 31 luglio intorno alle undici.

I vigili hanno inseguito un scooter con a bordo almeno una persona, riuscendo a raggiungerlo. L'uomo in scooter è stato fermato e portato in via Custodi, nella sede del reparto radiomobile della polizia locale. Ma il fermo è stato piuttosto movimentato: l'uomo ha opposto resistenza e ne è nata una colluttazione. I vigili hanno impiegato non poco per mettergli le manette ai polsi.

VIDEO: COLLUTTAZIONE COI VIGILI

Successivamente i due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso.