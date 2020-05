Fase 2, la Darsena presa d'assalto dai milanesi: assembramenti e regole violate

Persone che passeggiano mano nella mano, qualche podista che corre (giustamente) senza mascherina e poi assembramenti: ragazzi seduti uno accanto all'altro. Una situazione di "normalità", come se non fossimo in piena Fase2 dell'emergenza coronavirus. È quanto accaduto nella serata di mercoledì 6 maggio in Darsena a Milano, come riportato in un video che ci ha inviato la nostra lettrice Cristina V.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infrazioni alle regole varate dal governo si erano verificate nei giorni scorsi. Mercoledì pomeriggio la vicensindaca del comune di Milano, Anna Scavuzzo, aveva tracciato un primo bilancio della Fase2 richiamando i cittadini a un maggior rispetto delle regole. "Sono molti, troppi, gli interventi che gli agenti della Polizia locale devono effettuare nelle aree attrezzate e nelle aree gioco", aveva sottolineato la Scavuzzo. "Sappiamo che è un divieto antipatico, ma va rispettato. I bambini non possono usare i giochi, gli scivoli e le altalene; i ragazzi non possono giocare a basket usando campetti e canestri; gli sportivi devono evitare di usare gli attrezzi", aveva ribadito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di martedì, invece, il sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva diffidato i due deejay che avevano organizzato un dj set abusivo in via Nino Bixio a Milano.