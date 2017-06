Milano, fanno il bagno nelle acque della Darsena: interviene la polizia locale e li multa

Centocinquanta euro di multa per aver fatto il bagno nella Darsena di Milano. È successo nella giornata di lunedì 12 giugno nel porto della città, protagonisti del fatto quattro giovani — tre italiani e un cittadino straniero — che si sono cimentati in tuffi acrobatici dal ponte di via Gorizia e poi dal lato di via D’Annunzio. La notizia è stata riportata sul Corsera.

Non è chiaro se a spingere i giovani a immergersi nelle acque della Darsena sia stata la calura estiva (nei prossimi giorni sono previste temperature africane) o un pizzico di esibizionismo. Fatto sta che dopo un'ora di refrigerio sotto gli occhi di numerosi milanesi e turisti sono intervenuti i sommozzatori della polizia locale che presidiano la zona e che hanno multato i ragazzi.

In Darsena c'è il divieto di balneazione, proprio come nei Navigli, divieto che viene sospeso durante i grandi eventi come la nuotata del Cimento. L'acqua è pulita, ma la balneazione è vietata per ragioni di sicurezza, tradotto: la presenza di correnti insidiose. Non solo: in Darsena è vietato tuffarsi anche per la presenza di natanti in movimento. Le sanzioni sono salate e possono arrivare anche fino a mille euro.