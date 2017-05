Darsena: piattaforma per gli eventi durerà due anni. Coprifuoco a mezzanotte

Intesa tra maggioranza e centrodestra sulle regole per la Darsena: dopo quindici sedute, il nuovo regolamento è stato approvato dal consiglio comunale di Milano. Passa il "coprifuoco" ma sarà a mezzanotte e non alle undici e mezza come aveva inizialmente previsto la giunta: nessun evento musicale potrà durare oltre, e l'area sarà controllata (almeno nelle intenzioni) da numerose pattuglie di polizia locale, sia per fare rispettare questa regola sia per prevenire l'abusivismo commerciale e garantire la sicurezza.

I gestori dei locali pubblici hanno preso "bene" il limite orario e vedono il "bicchiere mezzo pieno", cioè la garanzia che ci saranno eventi che popoleranno sempre più il quartiere.

L'altro punto "scottante", la piattaforma galleggiante per gli eventi, da posizionare a ridosso di viale Gorizia. La sperimentazione di questa struttura non durerà più tre anni ma due, per venire incontro alla lista Noi Milano (di maggioranza) e al centrodestra. La piattaforma sarà presumibilmente attiva a partire dalla primavera del 2018: il tempo per un bando di concessione e poi per attendere la bella stagione.

I ricavi delle concessioni saranno poi utilizzati per la manutenzione della Darsena, che solo per la raccolta dei rifiuti costa circa un milione di euro all'anno.