Milano, clochard aggredito nella notte da due ragazzi con un coltello: salvato da un barista

In due lo hanno rincorso impugnando un grosso coltello. Gli hanno urlato più volte "ti ammazziamo, ti ammazziamo". Poi è riuscito a salvarsi, anche grazie all'intervento di un coraggioso testimone.

Un clochard è stato aggredito e minacciato nella notte tra lunedì e martedì in via Scaldasole, zona Darsena a Milano. Verso mezzanotte e mezza, per motivi ancora non chiari, l'uomo è finito nel mirino di due ragazzi, che hanno cercato di colpirlo con una lama insultando lui e il suo cane.

A mettere fine all'aggressione è stato il titolare di un bar - poi raggiunto da un suo dipendente - che è intervenuto, ha cercato di bloccare i due e ha poi telefonato ai carabinieri. Gli stessi carabinieri, subito arrivati sul posto, hanno rintracciato i due ragazzi in un locale poco lontano: sono due italiani di ventitré anni e sono stati denunciati per minacce aggravate.

Il clochard, stando a quanto raccontato dal barista, trascorre le notti in strada proprio in via Scaldasole. I militari lo stanno ora cercando per raccogliere la sua testimonianza e capire cosa abbia scatenato la furia dei due ventenni.