Nascondono le birre tra gli escrementi di topo e le blatte, nei tombini in Darsena: denunciati

L'allarme era stato lanciato dalla stampa all'inizio della stagione estiva. Nonostante i divieti e i controlli, c'era chi continuava a vendere birra abusivamente in Darsena, nascondendo le bottiglie nei tombini. Una denuncia raccolta 'al volo' dagli uomini del Commissariato Porta Genova, diretti da Manfredi Fava, e dalla polizia locale Annonaria. Durante lo scorso fine settimane le forze dell'ordine hanno controllato la Darsena e le vie limitrofe per contrastare il fenomeno.

Come funzionava la vendita della birra 'sporca'

Gli agenti hanno identificato 5 cittadini egiziani. In particolare un 30enne, considerato il capo, è indagato a piede libero ed è destinatario di una sanzione di 3000 euro. Il sistema scoperto dai poliziotti era abbastanza semplice: in pratica i commercianti abusivi nascondevano le bottiglie di birra nei tombini e nelle botole della zona e poi spostandosi in bici da una postazione all'altra recuperavano il liquore da vendere.

Complessivamente sono state rinvenute e sequestrate 161 bottiglie in vetro e controllate 57 persone, tra acquirenti e venditori. Tutte le birre venivano rivendute ad un prezzo molto economico - 2 o 3 euro - ma erano conservate in condizioni igieniche disastrose tra gli escrementi dei topi e le blatte che 'regnano' nei tombini: in particolare lungo viale D'Annunzio e la Conca dei Naviglio.