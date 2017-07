Spaccata in un negozio di telefonia in corso Genova: rubati oltre duecento cellulari

Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì in corso Genova a Milano. Un gruppo di quattro malviventi ha infranto le vetrine di un negozio di telefonia, intorno alle 2.30. A chiamare la polizia è stata una persona residente nell'edificio, svegliata da un 'boato'.

I testimoni hanno riferito di aver visto quattro persone fuggire. Avevano il volto travisato. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i banditi hanno asportato 200 smartphone e circa 2mila euro in contanti. Ancora non è chiaro come abbiamo infranto le vetrine. Sul caso indagano gli agenti delle volanti.