Uomo derubato in strada: via il bracciale da 25mila euro con il "trucco del succo di frutta"

Un ragazzo gli avrebbe macchiato la camicia con un succo di frutta. Poi, si sarebbe offerto di aiutarlo a togliere le macchie. Quindi sarebbe andato via, con un bottino decisamente prezioso.

Un uomo di cinquantatré anni, italiano, ha denunciato alla polizia di essere stato derubato mercoledì pomeriggio del suo bracciale dal valore di 25mila euro. Teatro del colpo grosso è stato viale Gorizia, dove la vittima era ferma fuori da un bar.

Improvvisamente, stando a quanto raccontato proprio dal 53enne agli agenti, l'uomo si sarebbe ritrovato alcune macchie sulla camicia. A quel punto, si sarebbe avvicinato a lui un ragazzo - che la vittima ha descritto come un giovane africano - che gli avrebbe spiegato che si trattava di un succo di frutta lanciato da un balcone. Quello stesso ragazzo avrebbe poi aiutato il 53enne a pulire in qualche modo il succo, prima di andare via.

Una volta solo, però, l'uomo si è accorto che dal suo polso era scomparso il braccialetto, decisamente costoso. Ormai derubato, il 53enne non ha potuto fare altro che chiedere l'aiuto della polizia, che ora indaga.