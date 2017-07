Tuffi in Darsena, mille euro di multa per i consiglieri comunali

Mille euro di multa. I quattro consiglieri comunali che avevano effettuato un tuffo dimostrativo nella Darsena per chiedere la balneabilità dell'area si sono visti notificata la contravvenzione dalla polizia locale. C'era da aspettarselo. La balneabilità è vietata e il Codice della navigazione prevede una sanzione per questo.

Video | Tuffo in Darsena per quattro consiglieri

Un numero ben più "folto" di consiglieri, da un'idea di Enrico Marcora della Lista Sala Noi Milano, aveva chiesto l'autorizzazione, che però non era arrivata in tempo. E così in quattro hanno comunque "sfidato" il divieto. Nello stesso pomeriggio l'assessorato di Carmela Rozza (polizia locale e sicurezza) aveva negato l'autorizzazione, tra l'altro perché non erano stati rispettati i 40 giorni di preavviso e per mancanza di misure di sicurezza, e annunciato le contravvenzioni.

I multati, oltre a Enrico Marcora, sono i due colleghi di lista Franco D'Alfonso (ex assessore al commercio) e Marco Fumagalli (noto dermatologo milanese). E poi il leghista Alessandro Morelli. Ai quattro politici di Palazzo Marino i vigili urbani hanno applicato la misura minima prevista (1.032 euro) per il divieto di balneazione, ma la multa avrebbe potuto essere anche di 3 mila euro.

La proposta iniziale era stata siglata da diversi consiglieri comunali di vari partiti, dal nuovo gruppo di sinistra Insieme X Milano a Forza Italia, passando anche per Alice Arienta, unica dem a sottoscrivere l'idea. Ed è proprio il Pd l'unico gruppo che, ufficialmente, ha "frenato" sulla balneabilità della Darsena. Il suo capogruppo Filippo Barberis ha infatti notato che si è appena votato per la vocazione portuale della Darsena, e questa è incompatibile con le "nuotate libere".

Tuffi in Darsena: il precedente a giugno

A giugno 2017 un gruppo di giovani, che si era tuffato in Darsena, ha ricevuto egualmente una multa. Ma di "sole" 150 euro, molto meno che ai consiglieri comunali.