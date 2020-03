Milano, fermato mentre pesca in Darsena: "Ero stufo di stare nel mio appartamento"

Stanco di stare chiuso in casa si è alzato di buona mattina ed è uscito dal suo appartamento con la canna da pesca. Voleva andare a pescare e per questo è andato in Darsena. E proprio nel "porto di Milano" è stato bloccato e denunciato dai carabinieri. È successo nella mattinata di sabato 21 marzo, nei guai un italiano di 37 anni. La notizia è stata resa nota dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

Il decreto del governo "Io resto a casa", emanato per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus, stabilisce infatti che i cittadini possono lasciare le proprie abitazioni soltanto per andare a lavoro o per "ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali". Lo stesso decreto stabilisce anche che chiunque venga trovato in giro dovrà compilare un'autocertificazione con i motivi che avrà poi valore legale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 37enne però non ha fornito un valido motivo ai carabinieri che lo hanno fermato, anzi ha dichiarato che in casa si stava annoiando. I militari hanno quindi fatto scattare una denuncia.