Sbarca a Milano Los Pollos Hermanos: il ristorante di Gus Fring offrirà pollo fritto gratis

Los Pollos Hermanos aprirà un ristorante anche a Milano. Venerdì 12 e sabato 13 maggio, in piazza XXIV Maggio (Darsena), ci sarà uno dei fast food di Gus Fring, narcotrafficante della serie televisiva Breaking Bad.

Si tratta di un ristorante pop-up. Tradotto? Un'iniziativa pubblicitaria per promuovere la terza stagione della serie televisiva Better Call Saul — in cui compare lo stesso Fring — trasmessa da Netflix. Il ristorante, infatti, esiste solo nella fiction e si trova ad Albuquerque, New Mexico.

Pollo fritto gratis. Per ogni fan della serie tv che varcherà la soglia del ristorante riceverà pollo fritto, curly fries e una bibita. Il locale non resterà aperto per sempre, per respirare la tipica “atmosfera familiare” di Los Pollos Hermanos ci saranno due giorni: venerdì (dalle 16 alle 21.30) e sabato (dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 21.30). Per prenotare un tavolo basta chiamare questo numero: 342 0305572.

Non è la prima volta che Netflix pubblicizza i suoi contenuti con attività simili. Nei mesi scorsi negli Stati Uniti aprì (sempre temporaneamente) alcuni fast food con il logo di Los Pollos Hermanos. L'evento ufficiale organizzato da Netflix conta oltre 6mila partecipanti.