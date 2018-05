Milano, forbici e coltello in pugno rapina la farmacia: arrestato in 4 minuti dalla polizia

Nella farmacia, proprio per non farsi riconoscere, era entrato indossando il casco integrale. Peccato per lui, però, che la visiera non ci fosse e che il suo volto - nonostante un goffo tentativo di nascondersi dietro al giubbotto - fosse perfettamente visibile. Tanto che la sua vittima, dopo qualche minuto, lo ha riconosciuto e incastrato.

Un uomo di quarantasei anni - italiano, con problemi conclamati di tossicodipendenza e con precedenti - è stato arrestato lunedì pomeriggio dagli uomini della Squadra Mobile di Milano con l'accusa di rapina aggravata.

L'allarme per gli agenti è scattato alle 13.30, quando è stata diramata una nota per la ricerca di un uomo a bordo di uno scooter che aveva da poco rapinato la farmacia "Sant'Eustorgio" di corso di Porta Ticinese minacciando la dottoressa e un'anziana cliente con un paio di forbici e un coltello.

Appena ricevuta la segnalazione, i "Falchi" - gli uomini della Mobile che viaggiano in moto - hanno intercettato il motorino, poi risultato rubato, in via Lorenteggio. Quando il rapinatore ha svoltato in via Murialdo ed è sceso dal mezzo, gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Alle 13.34 in punto - esattamente quattro minuti dopo l'allerta - per lui sono scattate le manette.

I poliziotti lo hanno trovato con ancora i soldi del colpo in mano - settecento euro in contanti - e con le lame nascoste nelle tasche dei pantaloni. In una busta, invece, hanno scoperto tre caschi.

L'ipotesi - anche perché il "suo" motorino era stato già usato in passato per altri blitz - è che si tratti di un rapinatore seriale e che gli altri due caschi servissero magari per non usare sempre lo stesso durante i diversi colpi. Riconosciuto anche dalla titolare della farmacia di corso di Porta Ticinese, il 46enne è poi stato accompagnato a San Vittore.