Sequestrato in casa e rapinato Lino Ieluzzi, "icona" dello stile maschile e ex suocero di Salvini

Rapinato in casa, legato con fascette da elettricista e tenuto in ostaggio per ore da tre rapinatori. E' successo a Milano, giovedì sera, intorno alle otto. La vittima è l'ex suocero del ministro dell'Interno Matteo Salvini: si tratta di Pasquale Ieluzzi, conosciuto come Lino, commerciante di 73 anni e icona della moda maschile (è titolare del negozio Al Bazar), nonché padre dell'ex moglie di Salvini, Fabrizia.

Il quartiere è quello della Darsena. I tre malviventi hanno sorpreso sulla porta di casa la collaboratrice domestica di 51 anni e l'hanno spinta con la forza dentro l'appartamento, legando poi entrambi con le fascette e rovistando per tutto l'appartamento. Infine sono scappati con un bottino ingente.

I due, dopo diverso tempo, sono riusciti a liberarsi e verso mezzanotte hanno chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia (le indagini sono affidate alla squadra mobile), mentre non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 perché né Ieluzzi né la collaboratrice domestica erano feriti.

Quanto al bottino, non è ancora nota la sua quantificazione ma sicuramente è ingente. Tra gioielli, denaro contante e orologi di grande valore potrebbe sfiorare addirittura il milione di euro, di sicuro svariate centinaia di migliaia. La squadra mobile ora sta indagando sui responsabili, analizzando sia le tracce in casa sia i filmati di sorveglianza del quartiere.

Ad agosto del 2018, a essere derubati furono i genitori di Salvini, sempre in casa (in zona Bande Nere) ma, quella volta, le vittime non erano sul posto. La polizia catturò poi i ladri, una banda di georgiani che stava per scappare dall'Italia.