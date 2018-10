Residente antimovida scatenata: otto ricorsi contro la piattaforma in Darsena

Una residente nel quartiere dei Navigli sta combattendo una guerra a tutto campo contro l'installazione di una piattaforma galleggiante in Darsena, che permetterà di organizzare eventi e inevitabilmente aumenterà la movida nell'ex porto di Milano. La piattaforma, intanto, è praticamente "ferma" al blocco di partenza, dopo la gara di assegnazione al gestore. E sono passati 10 mesi.

I ricorsi (otto in tutto) sono stati presentati al Tar (quattro) e al presidente della Repubblica (altrettanti). La donna contesta la delibera di gara e la gara vera e propria, ma di fondo c'è chiaramente la preoccupazione che la zona diventi invivibile per chi vi risiede. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio come da prassi. Al Tar i quattro ricorsi verranno discussi il 24 gennaio del 2019.

Le regole della movida

Il bando per portare la movida in Darsena è stato pubblicato nel mese di ottobre del 2017. La richiesta era di progettare manifestazioni ed eventi commerciali ed espositivi per non più di 80 giorni all'anno, preferibilmente in due fine settimana al mese non consecutivi. L'aggiudicatario dovrebbe anche realizzare strutture mobili (sempre per non più di 80 giorni all'anno) sulla sponda settentrionale per vendita ed esposizione di fiori, libri antichi, quadri e così via.

Stringenti gli orari per qualunque genere di attività: dalle 8 alle 20 nei giorni feriali, dalle 9 alle 23 in quelli festivi e prefestivi. Divieto di schermi luminosi troppo grandi e di somministrare cibi e bevande. Con circa 100 mila euro di offerta di canone annuo (per un massimo due anni), cioè quasi il doppio della base d'asta, Aadv e Seed Events si sono aggiudicate la gara della gestione della piattaforma.

Regole predefinite e precise, quindi, proprio per evitare che la Darsena, grazie alla piattaforma, si trasformi in un centro di "movida permanente" a danno dei residenti. Ma, nel frattempo, secondo quanto riferiscono i vincitori della gara, il dialogo col Comune di Milano si sarebbe pressoché interrotto. E Natale è ormai alle porte.