Incidente in zona Darsena: ragazzino di 12 anni investito da una macchina

Un ragazzino di 12 anni è stato investito, nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio, in zona Sant'Ambrogio, in via Ariberto, nei pressi di una scuola primaria.

Dalle prime informazioni sarebbe stata un'auto a colpirlo, per cause da accertare. Non sono ancora trapelate le cause del sinistro. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto, che sta raccogliendo testimonianze ed elementi utili. Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane non è in pericolo di vita, anche se, oltre allo choc, ha subìto un forte colpo nell'impatto con la vettura: per lui una gamba malconcia, con possibile frattura di tibia e perone.

Il traffico, nella stretta arteria, è andato in tilt per permettere le operazioni di soccorso e di rilievo.

I bus delle linee Atm si sono fermati e stanno riprendendo ora lentamente il normale flusso.

Soltanto poche ore prima, in via Crollalanza, una signora era stata investita da un furgone. Le sue condizioni sono gravi.