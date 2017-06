Parco Solari: folle distrugge i finestrini delle auto e devasta cestini

Attimi molto concitati la mattina di sabato 17 giugno all'ingresso del parco Solari, in zona Navigli, angolo via Dugnani-Foppa.

Un uomo, impazzendo letteralmente, ha iniziato a distruggere i vetri delle auto parcheggiate nelle vie limitrofe, vandalizzando anche i cestini, urlando e inveendo. Sul posto è subito giunta una pattuglia della polizia locale per cercare l'uomo che è fuggito subito.

Si stanno cercando le testimonianze per ricostruire la sua identità. Sembra sia un giovane di colore che frequenta abitualmente la zona, quindi non sconosciuto. Non è chiaro se il suo sia un gesto isolato o sia scoppiata una rissa fulminea.