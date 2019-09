Ladro "stakanovista", tenta di rubare tre volte in un'ora: arrestato

Ha "collezionato" un furto e due tentativi di furto nella stessa zona di Milano, a pochi minuti di distanza gli uni dagli altri, prima di essere arrestato dalla polizia. Protagonista un 23enne del Gambia. Tutto è successo nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre nell'area del Naviglio Grande, in periferia.

Dapprima, in piazza Negrelli, l'uomo ha individuato un italiani di 43 anni e, dopo averlo afferrato per un braccio, gli ha rubato lo smartphone e circa 320 euro in contanti, per darsi alla fuga. Successivamente, in viale Giulio Richard, il ponte sul Naviglio, si è imbattuto in un turista inglese di 45 anni e ha tentato senza successo di sfilargli le cuffie dello smartphone. Non riuscendo nell'intento, è scappato senza lasciare tracce.

L'arresto

Infine, verso le due di notte, ha notato una coppia di 43enni in via Watt tentando di rubare la borsa della donna. Ma nel frattempo erano arrivate al numero di emergenza 112 le prime segnalazioni e la polizia lo stava già cercando in zona. Così, gli agenti lo hanno individuato e arrestato prima che consumasse il terzo tentativo di furto.