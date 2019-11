Milano, autobus rompe il serbatoio per colpa del pavé: il gasolio finisce nel Naviglio Grande

Gasolio nel Naviglio Grande a Milano. È successo sul ponte delle Milizie (zona Navigli) nella serata di venerdì 8 novembre quando un bus della linea 325, che collega Milano ha Corisco, ha urtato un massello del pavé che si era staccato in precedenza dalla strada, danneggiando il serbatoio del mezzo.

Parte del gasolio era finito prima sulla strada e poi nelle acque del canale. Sul posto erano intervenuta la polizia locale con il nucleo intervento rapido, Amsa e il personale di Atm.

Il fatto non è passato inosservato: diversi cittadini avevano documentato l'accaduto e le foto erano finite sulla pagina Facebook "Gli angeli dei Navigli". Non è stato quantificato quanto gasolio sia finito in acqua ma dal consorzio Est Ticino-Villoresi fanno sapere che non sono stati registrati valori al di fuori della norma.