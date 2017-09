Zanzariera elettrica va in corto circuito, scoppia incendio: tre neonati in ospedale

Tre neonati sono finiti in ospedale per accertamenti dopo un incendio scoppiato all'interno di un appartamento in un condominio di via Savona a Milano, attorno alle 23 di martedì. I piccoli - uno di meno di una settimana, e gli altri due di un mese - sono stati portati alla Mangiagalli e al San Paolo per comprendere se dopo il rogo avessero inalato sostanze nocive, il fumo aveva invaso l'intero edificio. Fortunatamente per i bimbi non c'è stata nessuna conseguenza.

L'origine delle fiamme, secondo quanto rivelato dalla polizia - intervenuta insieme ai vigili del fuoco -, sarebbe un corto circuito di un apparecchio antizanzare elettrico. La scintilla avrebbe poi investito un materasso in lattice mandandolo in fumo. I pompieri hanno faticato molto a comprendere da quale appartamento provenisse. Nel frattempo l'intera scala, la C, è stata evacuata. Complessivamente 60 famiglie hanno aspettato fuori casa che i vigili del fuoco terminassero il loro lavoro.

Il proprietario dell'abitazione da cui è cominciato tutto si trova in ferie all'estero. Sono stati i suoi genitori, residenti nello stesso pianerottolo, ad aprire la porta dell'appartamento del figlio. La madre dell'uomo, un 42enne, ha spiegato alla polizia di aver visto l'apparecchio per le zanzare collegato alla presa elettrica al mattino ma di non aver dato peso alla cosa. Dopo aver finito l’intervento, tutte le abitazioni dello stabile sono risultate agibili.