Incendio sui Navigli, fiamme in un palazzo di via Vigevano: arrivano i vigili del fuoco

Incendio in zona Porta Genova a Milano nella notte tra domenica e lunedì 25 maggio. Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte quando una parte del palazzo del civico 43 di via Vigevano è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Lo stabile è stato evacuato e i vigili del fuoco sono entrati in azione domando l'incendio.

In un primo momento cinque persone — uomini e donne tra i 20 e i 61 anni — sembravano intossicate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze in codice giallo. Nessuno di loro è stato accompagnato al pronto soccorso. Ignote, per il momento, le cause che hanno fatto divampare il rogo.