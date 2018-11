Travolto da un furgone in piazza Belfanti, gravissimo un ragazzo di 30 anni

Prima l'incidente, poi le sirene dei mezzi di soccorso e la corsa al pronto soccorso. È stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano il ragazzo di 30 anni che nella serata di mercoledì 31 ottobre è stato travolto da un furgone in piazza Belfanti a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 30enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica; soccorso dai sanitari del 118 è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sempre nella serata di mercoledì 31 ottobre una ragazza di 23 anni è stata travolta da un'auto in viale Ungheria: è stata accompagnata in codice rosso al Niguarda dove lotta tra la vita e la morte.