Incidente in viale Cassala, travolto da un'auto mentre attraversa: uomo in ospedale

È stato accompagnato in codice giallo al Policlinico il 43enne che nel primo pomeriggio di mercoledì 29 maggio è stato travolto ta un'auto in viale Cassala a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 13.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del 43enne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è poi stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.