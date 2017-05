Migranti, ancora tensione dopo il blitz in Centrale: vandalizzata sede della Lega

«Razzisti e assassini, dovete morire». Dopo i circoli del Pd danneggiati nella notte tra domenica e lunedì è stata imbrattata la sede della Lega Nord di via Giulio Carcano. Il fatto è stato denunciato dal capogruppo della Lega Nord a Palazzo Marino Alessandro Morelli.

«Non passa giorno che collettivi e centri sociali non dimostrino il loro livello democratico — ha scritto in una nota Morelli —. Chissà se, non essendo una sede del Pd il Sindaco Sala si accorgerà del nuovo vile attacco, visto che ha dimostrato sensibilità solo nei confronti dei compagni di partito. Questi episodi vanno condannati tutti, senza se e senza ma, per evitare una pericolosa connivenza politica con chi per democratico intende solo l’uso della violenza».

A stretto giro sono arrivate le parole del primo cittadino di Milano Giuseppe Sala: «Un altro atto vandalico, questa volta ai danni di una sezione della Lega Nord. Un gesto vigliacco che condanniamo con assoluta fermezza».

Il fatto è stato condannato anche da tutti gli schieramenti politici milanesi, il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi ha parlato di «intolleranza politica». «Sono gesti che fanno male alla politica — hanno dichiarato i 5 Stelle milanesi — soprattutto per chi come noi, la vive in maniera partecipata e dal basso, basata sul confronto».

Non è la prima volta. Pochi giorni fa era comparsa sulla facciata del liceo. Carlo Tenca una scritta contro il segretario della Lega: «Salvini appeso a testa in giù». Tutte le minacce sono comparse dopo il blitz della polizia in Stazione Centrale. Operazione che sta generando ancora tensioni a dieci giorni dalla marcia di solidarietà del 20 maggio.