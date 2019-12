Matteo "Sardina" e Liliana Segre: ecco il murale di Tvboy sui Navigli a Milano

Liliana Segre che tiene in mano un cartello con la scritta "Stop hate" e Matteo Salvini attivista pro-sardine. È il murale comparso nelle scorse ore alla base di uno dei ponti che attraversano il Naviglio Grande di Milano, opera firmata dallo street artist TvBoy.

Non è il primo murale a sfondo politico dell'artista che, anzi, era diventato famoso con il celebre tra Di Maio e Salvini, realizzato in via del Collegio Capranica a Roma nel 2018 alla vigilia delle votazioni per i membri del senato e della camera.

Sempre a Roma TvBoy aveva tracciato graffiti che ritraevano Virginia Raggi in versione wonder woman e il Papa insieme a Trump.