Polemiche sul murale di via Gola che invita a difendersi dalla polizia

Polemica a Milano per un murale apparso da un mese sul ponte del Naviglio Pavese all'altezza di via Gola. "Resistiamo agli sgomberi, difendiamoci dalla polizia" è il motto. Il murale raffigura tre persone che, a distanza, puntano l'indice all'indirizzo di alcuni agenti di polizia, di cui uno con scudo antisommossa.

Significato abbastanza chiaro: il murale "parteggia" per gli occupanti abusivi, che siano un centro sociale o un appartamento occupato poco conta. L'opera ha fatto parlare di sé: un lettore del Corriere, Alessandro Antognozzi, ha vergato una lettera pubblicata con notevole evidenza dal quotidiano di via Solferino, nella quale si parla del murale come "bello ma oltraggioso per le forze pubbliche e sicuramente non educativo". Ancora: "Che segnale diamo alla città? Il messaggio (..) per demagogia non viene rimosso".

"Noi la polizia dobbiamo spesso ringraziarla", esordisce Giangiacomo Schiavi nella sua risposta al lettore: "Per questo la scritta va cancellata". Il giornalista ribadisce che via Gola "non è un'area franca per chi traffica droga o minaccia le persone anziane". Schiavi vede nella scritta una sorta di 'timore' per l'operato del prefetto e del questore: "Significa che qualcosa si sta muovendo".

All'attacco Silvia Sardone, consigliera comunale e regionale, secondo cui gli sgomberi sono ancora troppo pochi. "Qui i centri sociali si sentono in diritto di fare qualsiasi cosa", scrive l'esponente di Forza Italia attaccando il Comune: "Verso di loro continua a tenere un atteggiamento permissivo e connivente".

"Il messaggio è raccapricciante - l'attacco di Davide Zini, segretario provinciale di Milano del movimento sindacale di polizia -. Chiediamo un pronto intervento da parte delle istituzioni e, in particolare, del ministro dell'Interno Matteo Salvini affinché - ha concluso Zini - vengano garantite la corretta educazione civica e la certezza della pena".