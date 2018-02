Spacca una vetrina, poi si spoglia e si tuffa nel Naviglio: arrestato

I carabinieri della pattuglia mobile di zona di Porta Magenta se lo sono trovati davanti, in diretta, mentre a nuoto risaliva il Naviglio Pavese. Erano le due e quaranta della notte tra venerdì e sabato. Diverse persone si erano radunate ed erano anche partite le chiamate al numero di emergenza 112, che non si sono rivelate necessarie visto appunto il transito casuale della pattuglia sull'Alzaia, più o meno all'altezza del recente complesso immobiliare tra via Magolfa e il Naviglio.

L'uomo è stato bloccato: è un marocchino di 21 anni, in quel momento preda dell'effetto dell'alcol. La nuotata nel Naviglio era solo la ciliegina sulla torta di una serie di azioni ben più pericolose che lo hanno portato all'arresto per danneggiamento aggravato.

Il 21enne aveva infatti sfondato una vetrina di un negozio lungo il Naviglio, poi aveva preso una bicicletta del bike sharing e l'aveva gettata in acqua e aveva fatto lo stesso con un cassonetto dell'Amsa. Infine aveva deciso di spogliarsi e tuffarsi a sua volta per compiere la traversata a nuoto. Ed è in quel mentre che i carabinieri lo hanno sorpreso.