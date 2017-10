Alda Merini, la petizione: "Intitoliamo a lei il ponte sul Naviglio"

Il ponte sul Naviglio Grande caro ad Alda Merini, la poetessa scomparsa nel 2009, potrebbe essere dedicato a lei. Per ora è soltanto una petizione "dal basso", che sul sito Change.org ha raccolto tremila firme (mentre scriviamo), ma potrebbe diventare realtà.

«Il gruppo "Il ponte Alda Merini" chiede di dedicare alla poetessa Alda Merini il ponte che unisce Ripa di Porta Ticinese all’Alzaia Naviglio Grande», si lege nel testo della petizione, indirizzata all'assessore alla cultura Filippo Del Corno: «Era il ponte che la poetessa attraversava sempre».

I promotori sono Arnoldo Mosca Mondadori (curatore dell'opera mistica della Merini), Vincenza Pezzuto (presidente della Casa delle Arti), Gerardo Mastrullo (editore La Vita Felice), Santo Minniti (presidente del Municipio 6) e Sergio Meazzi (assessore alla cultura del Municipio 6).

Il quartiere dei Navigli e, in particolare, del Naviglio Grande è indissolubilmente legato alla vita e all'opera della grande poetessa milanese: qui la Merini viveva (al 47 di Ripa di Porta Ticinese, dove la ricorda una targa) e qui (al 32 di via Magolfa) è stato creato, dopo la sua morte, lo Spazio Alda Merini, gestito dalla Casa delle Arti, un luogo di promozione della cultura, dell'arte e della poesia e dove è stata ricreata la stanza della poetessa.

La casa di Alda Merini dal ponte che si vorrebbe intitolare a lei (foto MilanoToday)

«Dedicando quel ponte ad Alda Merini, oltre a riconoscere il valore di una milanese illustre, si rafforzerebbe ancora di più quest’area dei Navigli come luogo della poesia. Il ponte sarebbe l’immagine sospesa della creatività: il ponte di Alda, il ponte della poesia. Un simbolo per tutti i poeti milanesi e non», si conclude il testo della petizione.

E giovedì 2 novembre (il giorno dopo l'anniversario della morte), alle 20.45, allo Spazio Alda Merini sarà presentata ufficialmente la proposta. Che il Comune di Milano potrebbe presto prendere in considerazione. E' infatti noto che, prima di dieci anni, non si potrebbero fare intitolazioni ai deceduti, e la nuova giunta milanese ha sempre fatto sapere che non vorrebbe derogare da questa regola: ma, a ben vedere, sono ormai otto anni che la Merini è scomparsa. Quindi manca poco alla scadenza del decennio.