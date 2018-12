Sui Navigli spunta una mega ragnatela: cos'è

Spiderman "all'attacco" dei Navigli. Nelle scorse ore, infatti, un gigantesco uomo ragno ha lanciato la sua ragnatela proprio sull'alzaia del Naviglio meneghino.

Sospesa nel vuoto, proprio sul corso d'acqua, è apparso un gigantesco filo bianco che attraversa tutta la strada e finisce sulla facciata di un condominio. Nulla di cui preoccuparsi, naturalmente. Si tratta, infatti, di una trovata pubblicità per il lancio del nuovo film di Spiderman - "Un uomo universo" -, che uscirà nelle sale il giorno di Natale.

Non è la prima volta che l'uomo ragno fa parlare di sé a Milano. A settembre scorso, infatti, era stato proprio lui, con la sua immancabile ragnatela, a salvare un bus che si stava inabissando in Darsena. Quell'iniziativa, si era scoperto qualche giorno dopo, era servita per presentare il nuovo videogioco della Marvel su Spiderman.

Foto da Inst/luxb5 - La ragnatela sui Navigli