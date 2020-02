Blitz armato al supermercato: rapinatori assaltano e rapinano la Pam di viale Tibaldi

Pistola in pugno e casco nero in testa. Cosi due uomini hanno rapinato il supermercato Pam di viale Tibaldi a Milano nella tarda mattinata di venerdì 21 febbraio. I malviventi, secondo quanto trapelato, sono riusciti a farsi aprire la cassa automatica e sono scappati con circa 2.400 euro in contanti.

Tutto è accaduto intorno alle 11.50, come ricostruito da via Fatebenefratelli. I due rapinatori — descritti come due uomini sui 50 anni con jeans, giacca nera e casco in testa — sono arrivati a bordo di uno scooter. Hanno fatto irruzione all'interno del supermercato con l'arma in pugno e successivamente hanno terrorizzato i dipendenti affinché consegnassero loro i contanti all'interno della cassa continua. E dopo aver afferrato i soldi hanno fatto perdere le loro tracce scappando in sella a uno scooter.

Sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto con alcune volanti e la scientifica. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso del supermercato e della zona.