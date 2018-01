Milano, iniziate le operazioni di rimozione dei barconi-ristorante sul Naviglio Pavese

Sono iniziate nella mattina di mercoledì 3 gennaio le operazioni di rimozione dei barconi-ristorante sul Naviglio Pavese di Milano. Per il momento gli operai dell'azienda incaricata stanno svuotando le imbarcazioni, successivamente sarà la volta della rimozione vera e propria con una grossa gru. Per permettere l'operazione sono state chiuse al traffico una parte di via Ascanio Sforza e le vie limitrofe.