Più verde e spazio per i pedoni: l'appello al sindaco Sala del Comitato residenti Naviglio Pavese

Più spazio per i pedoni (soprattutto tra via Acanio Sforza e via Darwin). E poi nuove sponde per il Naviglio Pavese. È quanto chiede il Comitato Residenti Naviglio Pavese che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al sindaco Giuseppe Sala e agli assessori Pierfrancesco Maran e Marco Granelli.

Nelle scorse settimane, proprio sul tema della pedonalizzazione, il comitato ha dato vita a una petizione online che ha superato le 500 firme. Un intervento necessario "anche alla luce delle nuove esigenze di mobilità dolce post Covid. Sono anni che esistono i progetti, ora è venuto il momento di farli", sottolineano i promotori della petizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo progetto - spiegano nella lettera al sindaco e agli assessori - è stato più volte annunciato e mai eseguito. Si richiede di portarlo a termine e di avviare un tavolo di dialogo continuativo per l'identificazione e il controllo di regole di convivenza per la coabitazione "felice" di tutti gli stakeholder (residenti, avventori e turisti, gestori di locali, etc.)".