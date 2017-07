Picchiati a sangue e azzannati da un pitbull: alba di paura per due ragazzi

Sono stati accerchiati e picchiati da quattro persone, dopo calci e pugni gli hanno aizzato contro anche il loro pitbull poi sono scappati col sorgere del sole. Alba di terrore lunedì mattina per due ragazzi di 18 e e 19 anni, aggrediti e malmenati in piazza XXIV Maggio (zona Navigli).

Milano, rissa in piazza XXIV Maggio: ragazzi azzannati da un pitbull

Tutto è avvenuto intorno alle 5.30. Secondo quanto riferito dalla Questura di Milano, a cui è stato denunciato il fatto, i giovani sono stati avvicinati da quattro persone, sono volati gli insulti, qualche spintone poi è scattata la zuffa. Calci e pugni e alla fine gli hanno scagliato contro anche il loro cane, un pitbulll, che li ha morsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del 113, allertati dai militari dell'Esercito.

Gli aggressori sono riusciti a scappare, mentre i due ragazzini sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune escoriazioni. I sanitari del 118, intervenuti in piazza XXIV maggio li hanno accompagnati in codice giallo alla Clinica De Marchi. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiaro il motivo dell'aggressione. Sul caso sono in corso accertamenti.