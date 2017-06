Via Gola, controlli antispaccio: due uomini arrestati

Controlli straordinari in via Gola, nella serata del 7 giugno, per smantellare lo spaccio di droga in strada. I carabinieri hanno controllato diverse persone e hanno arrestato due giovani marocchini di 23 e 38 anni sorpresi a vendere cinque grammi di hashish a due quattordicenni.

I militari hanno segnalato i due minorenni come assuntori di stupefacenti e hanno arrestato gli stranieri (irregolari in Italia), che hanno precedenti.