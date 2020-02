Incidente in via Coni Zugna a Milano: tram deragliato, attimi di paura e traffico in tilt

Un tram della linea 2 è deragliato tra via Coni Zugna e via Cristoforo Colombo a Milano nella mattinata di lunedì 10 febbraio. Tutto è accaduto poco prima delle 9.15, come riportato da Atm, fortunatamente l'incidente non ha causato nessun ferito.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che non ci siano altri veicoli coinvolti. I tecnici di Atm sono al lavoro per rimuovere la vettura dai binari. La circolazione di quattro linee tranviarie è stata modificata.

Il mezzo deragliato è un "Jumbotram", un tram della serie 4900 costruito tra il 1976 e il 1978. È lungo oltre 29 metri ed è in grado di ospitare 60 persone sedute e 210 in piedi.

Tram deragliato a Milano, le linee deviate

La linea 2 termina le corse in corso Colombo/Coni Zugna. Bus tra Colombo/Coni Zugna e Negrelli.

La linea 9 termina le corse a Porta Lodovica. Bus tra Porta Lodovica e Porta Genova.

La linea 10 termina le corse in viale Coni Zugna/Colombo. Bus tra viale Coni Zugna/Colombo e piazza 24 Maggio.

La linea 74 in direzione Cantore termina le corse a Porta Genova.

Incidente in via Torino: schianto tra un tram e un suv

Sempre nella mattinata di lunedì un suv e un tram si sono schiantati in via Torino a Milano all'altezza di Piazza San Giorgio. L'incidente è avvenuto due minuti prima delle 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Due feriti lievi: una mamma di 43 anni e suo figlio di 10, accompagnati per accertamenti alla clinica De Marchi. A causa dell'incidente il traffico è andato letteralmente in tilt.

🚦 Modifichiamo il percorso di queste linee (stiamo rimuovendo dai binari una vettura guasta della linea 2 in Colombo/Coni Zugna):

- #tram2 (Negrelli) e #tram14 (Lorenteggio): fanno capolinea temporaneo in Orefici/Cantù

- #tram10 > 24 maggio: fa capolinea temporaneo in Baracca — ATM (@atm_informa) February 10, 2020