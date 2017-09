Chiedono lavoro come badanti ma è una truffa: anziana derubata di 3.500 euro

Un'anziana di 80 anni è stata vittima di una truffa a Milano. L'episodio è avvenuto in via Lodovico Il Moro, lunedì sera.

In casa della donna si erano presentate due donne dell'Est Europa offrendosi come badanti. La signora, fidandosi, le aveva fatte accomodare e probabilmente mentre parlava con loro, senza che lei se ne accorgesse, le hanno rubato 3.500 euro in contati e alcuni documenti del suo marito defunto, conservati in una scatola.

La donna ha chiamato la polizia solo in un secondo momento perché non aveva notato subito l'ammanco.